Cannavaro pronto a tornare in panchina | spunta una destinazione a sorpresa

(Di sabato 8 gennaio 2022) Fabiopotrebbe prestoad allenare. Dopo l’esperienza in Cina con il Guangzhou, l’ex difensore del Napoli è alla ricerca di un’esperienza anche su suolo europeo. A tal proposito, in questi minuti si fa largo l’ipotesi delladella Polonia. La nazionale polacca è alla caccia di un allenatore dopo che l’ormai ex CT Paulo Sousa si è accasato al Flamengo. Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il tecnico napoletano sarebbe un potenziale indiziato per sostituire il tecnico portoghese. Tant’è che a breve dovrebbe essere previsto l’incontro con la Federazione a Varsavia, cruciale per capire sepotràad allenare dopo il periodo di stop. Francesco Fildi

Fabio Cannavaro a tornare ad allenare. Dopo aver vinto tutto da giocatore e aver iniziato con dei bei successi come allenatore soprattutto in Cina, l'ex difensore è a rimettersi in gioco ...L'ex capitano dell'Italia campione del mondo vuole finalmente iniziare il suo percorso da allenatore in Europa: "Mi sento pronto".Fabio Cannavaro è pronto ad una nuova grande esperienza, presto potrebbe diventare il tecnico di Zielinski e Milik, nella propria selezione nazionale.