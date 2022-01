Calciomercato, tutte le trattative: Juve su Muriel, il Milan lavora per un difensore (Di sabato 8 gennaio 2022) Bologna, 8 gennaio 2022 - Arrivano due ufficialità importanti nella giornata di oggi. La prima è quella relativa al trasferimento di Piatek alla Fiorentina : il giocatore ha superato con successo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Bologna, 8 gennaio 2022 - Arrivano due ufficialità importanti nella giornata di oggi. La prima è quella relativa al trasferimento di Piatek alla Fiorentina : il giocatore ha superato con successo ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, Maldini: 'I rinnovi di Theo, Leao e Bennacer, vi dico tutto. Tonali il più sorprendente, sul nuovo stadio...… - ProfidiAndrea : ?? #Fantalive pre 21ma giornata: in diretta oggi dalle 18 alle 20, casi rinvii e formazioni ?????? ???? ?????????????? ?… - sportli26181512 : Serie A, iniziata l'assemblea per l'emergenza Covid: È cominciata l'assemblea della Lega Serie A, convocata d'urgen… - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #Calciomercato #Cagliari ?? Dalla cessione al #Lecce di #Faragò al lavoro ai fianchi su #Baselli ?? Passando per #Birasc… - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #Buonanotte con tutte le trattative e le news di #calciomercato di oggi -