Amanda Lear in clinica per un’operazione al cuore (Di sabato 8 gennaio 2022) Con una foto su Instagram Amanda Lear ha avvisato i suoi follower che ha subito un’operazione al cuore. Un intervento che è felice di avere affrontato e di cui parla solo adesso che tutto è andato bene e che è già in fase di ripresa. Amanda Lear era da un po’ che non dava notizie ai suoi fan; loro erano già in apprensione e il post pubblicato poco fa ha risollevato l’umore di tutti. L’artista sta bene, sempre attenta a non svelare i problemi della sua vita privata non aveva detto nulla della malattia. E’ dalla sua stanza d’ospedale che ha confidato l’intervento di cardiochirurgia, senza dire molto altro dei problemi che le dava il cuore ma l’importante è che stia bene. Amanda Lear dopo l’operazione al cuore E’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 8 gennaio 2022) Con una foto su Instagramha avvisato i suoi follower che ha subitoal. Un intervento che è felice di avere affrontato e di cui parla solo adesso che tutto è andato bene e che è già in fase di ripresa.era da un po’ che non dava notizie ai suoi fan; loro erano già in apprensione e il post pubblicato poco fa ha risollevato l’umore di tutti. L’artista sta bene, sempre attenta a non svelare i problemi della sua vita privata non aveva detto nulla della malattia. E’ dalla sua stanza d’ospedale che ha confidato l’intervento di cardiochirurgia, senza dire molto altro dei problemi che le dava ilma l’importante è che stia bene.dopo l’operazione alE’ ...

Ospiti della serata: Amanda Lear, Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia e Raul Cremona. Al termine della puntata verrà eletto il "Campionissimo 2021 di Caduta Libera".

