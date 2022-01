Allegri: «Squalifica? Ci stava. Contro il Napoli ci aspettavamo di vincere» (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus di campionato. Allegri non sarà in panchina: il Giudice Sportivo lo ha Squalificato per una giornata a causa della lite con l’arbitro Sozza al termine di Juventus-Napoli. «Domani sarà difficile, la Roma ha ottime individualità. Mourinho dopo una sconfitta preparerà al meglio la partita. Un altro sContro diretto». «Squalifica? Ci stava, sono cose che capitano, non servono commenti. Dybala? Domani ci saranno dei cambi, veniamo da una settimana di lavoro duro, vedremo dopo l’allenamento». «Il centrocampo dipende dalle condizioni di Chiesa, Bernardeschi e Dybala. Sarà fuori Alex Sandro, torneranno Pellegrini, Chiellini e Kaio Jorge ma ovviamente non saranno in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus di campionato.non sarà in panchina: il Giudice Sportivo lo hato per una giornata a causa della lite con l’arbitro Sozza al termine di Juventus-. «Domani sarà difficile, la Roma ha ottime individualità. Mourinho dopo una sconfitta preparerà al meglio la partita. Un altro sdiretto». «? Ci, sono cose che capitano, non servono commenti. Dybala? Domani ci saranno dei cambi, veniamo da una settimana di lavoro duro, vedremo dopo l’allenamento». «Il centrocampo dipende dalle condizioni di Chiesa, Bernardeschi e Dybala. Sarà fuori Alex Sandro, torneranno Pellegrini, Chiellini e Kaio Jorge ma ovviamente non saranno in ...

