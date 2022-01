Agrigento | Scala dei Turchi imbrattata con polvere da intonaco rossa – Video

(Di sabato 8 gennaio 2022) Qualcuno ha deturpato con delladadi colore rosso la marna bianca delladeia Realmonte (). Sul posto, acquisita la segnalazione, si sono recati i carabinieri. Il procuratore Luigi Patronaggio ha aperto un’inchiesta. Il reato ipotizzato a carico di ignoti è di danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. Ladaè una sostanza che si scioglie in acqua per verniciare esterni. La Procura ha disposto esami sul materiale e indagini sulle rivendite della zona e della provincia. I carabinieri della compagnia di, coordinati dal maggiore Marco La Rovere, hanno acquisito immagini dal sistema disorveglianza. Filmati che magistrati e militari dell’Arma stanno già ...

Advertising

comunicalonews : Qualcuno ha deturpato con della polvere da intonaco di colore rosso la marna bianca della Scala dei Turchi a Realmo… - CLM_GEOGRAFIA : RT @AnsaSicilia: Polvere intonaco rossa su marma bianca Scala dei Turchi. Procura di Agrigento apre inchiesta per danneggiamento | #ANSA ht… - AnsaSicilia : Polvere intonaco rossa su marma bianca Scala dei Turchi. Procura di Agrigento apre inchiesta per danneggiamento |… - lasiciliait : Sfregiata la Scala dei Turchi, vandali la imbrattano con della polvere rossa - PasqualeAbiuso : RT @Lorenzo85060272: scala dei turchi-Agrigento -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento Scala

Il Fatto Quotidiano

Le chiazze rosse sulla marna bianca sono state scoperte all'alba di oggi e subito segnalate ai Carabinieri che hanno avvertito la Procura. Non c'è pace per ladei Turchi di Realmonte (), ancora una volta danneggiata. Nella notte ignoti hanno gettato della polvere da intonaco di colore rosso sulla marna bianca, deturpandola. Il Procuratore ...REALMONTE (AG) - Vandali in azione alladei Turchi. La famosa marna bianca, tra le bellezze naturali più famose e visitate al mondo, è ... La Procura di, guidata da Luigi Patronaggio, ha ...Qualcuno ha deturpato con della polvere da intonaco di colore rosso la marna bianca della Scala dei Turchi a Realmonte (Agrigento). Sul posto, acquisita la segnalazione, si sono recati i carabinieri.E poi succede una cosa che non ti aspetti, che nessuno avrebbe messo in conto: qualcuno ha deturpato, utilizzando vernice rossa e polvere di intonaco, la meravigliosa Scala dei Turchi a Realmonte, a d ...