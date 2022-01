Accoltella genitori: anziani ancora in gravi condizioni (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono sempre in gravi condizioni i due anziani, marito e moglie, che sarebbero stati Accoltellati ieri mattina in casa dal figlio, un giovane con problemi psichiatrici, arrestato poi dai Carabinieri. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono sempre ini due, marito e moglie, che sarebbero statiti ieri mattina in casa dal figlio, un giovane con problemi psichiatrici, arrestato poi dai Carabinieri. ...

