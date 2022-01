Acca Larentia diventa una parata fascista e l' Anpi insorge | ' Sciogliere queste organizzazioni e requisire i beni'

Advertising

FratellidItalia : ?? A 44 anni dalla strage di Acca Larentia, non dimentichiamo i tre giovani Patrioti, barbaramente uccisi dalla sini… - MartiniLuca3 : RT @tinapica88: Acca Larentia. Italia. 2022. - 6d695a2712d7477 : @MeNeFrego___ Ricordiamo Alberto Giaquinto assassinato il 10.1.1979 durante la commemorazione della strage di Acca Larentia - Quoretorino : RT @globalistIT: - InfinitoIsacco : RT @tinapica88: Acca Larentia. Italia. 2022. -

Ultime Notizie dalla rete : Acca Larentia

La scusa è la solita: Humana pietas come alibi per fare parate fasciste, apologia di fascismo e quant'altro, 'Com'era facilmente prevedibile, la commemorazione dei tragici fatti disi è trasformata, ancora una volta, in manifestazioni di apologia del fascismo. Aduna selva di saluti romani schierati in modo paramilitare. La Costituzione antifascista ...... ma soprattutto per commemorare. L'evento, promosso sulla pagina Facebook di Azione Frontale che si presenta un 'movimento politico rivoluzionario fascista e di ispirazione cattolica', ...Un nota dell'Anpi provinciale di Roma: "Impedire che partecipino alle elezioni è un imperativo costituzionale. Il fascismo non è un'opinione, è un crimine".Saluti e cori fascisti ad Acca Larentia: un video ripreso da uno dei camerati presenti alla cerimonia e pubblicato in esclusiva da Tpi mostra il rito che si celebra ogni 7 gennaio nel quartiere Tuscol ...