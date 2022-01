Tennis, Wta: Barty in semifinale ad Adelaide, sfiderà Swiatek. Bene Halep e Osaka a Melbourne 1 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Delineate le semifinali dei tre tornei femminili in programma questa settimana. In quel di Adelaide, la padrona di casa Ashleigh Barty approda in semifinale grazie ad un successo in due set ai danni di Kenin caratterizzato da ben 17 aces. A contenderle la finale Iga Swiatek, capace di superare in tre set un’acciaccata Azarenka. Nella parte bassa del tabellone, invece, si sfideranno Rybakina e Doi. La prima ha superato in rimonta Rogers, la seconda ha annullato match point a Juvan, spuntandola al tie-break del terzo set. Per quanto riguarda il Wta di Melbourne 1, Simona Halep sconfigge in tre set l’elvetica Golubic e prosegue il suo cammino. Al prossimo turno affronterà la cinese Zheng. Successo anche per Naomi Osaka, che si è liberata in due parziali della tedesca ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Delineate le semifinali dei tre tornei femminili in programma questa settimana. In quel di, la padrona di casa Ashleighapproda ingrazie ad un successo in due set ai danni di Kenin caratterizzato da ben 17 aces. A contenderle la finale Iga, capace di superare in tre set un’acciaccata Azarenka. Nella parte bassa del tabellone, invece, si sfideranno Rybakina e Doi. La prima ha superato in rimonta Rogers, la seconda ha annullato match point a Juvan, spuntandola al tie-break del terzo set. Per quanto riguarda il Wta di1, Simonasconfigge in tre set l’elvetica Golubic e prosegue il suo cammino. Al prossimo turno affronterà la cinese Zheng. Successo anche per Naomi, che si è liberata in due parziali della tedesca ...

Advertising

zazoomblog : Tennis Wta: Barty in semifinale ad Adelaide sfiderà Swiatek. Bene Halep e Osaka a Melbourne 1 - #Tennis #Barty… - sportface2016 : #Tennis femminile, in #Australia le big non deludono: #Barty in semifinale contro #Swiatek ad #Adelaide, bene… - emmaraducanu_uk : Emma ?? @emmaraducanu #emmaraducanu #raducanu #teamraducanu #tennisplayer #tennis #womenstennis #tennisplayer… - emmaraducanu_uk : Emma ?? @emmaraducanu #emmaraducanu #raducanu #teamraducanu #tennisplayer #tennis #womenstennis #tennisplayer… - emmaraducanu_uk : Emma ?? @emmaraducanu #emmaraducanu #raducanu #teamraducanu #tennisplayer #tennis #womenstennis #tennisplayer… -