Spaccio | consumo di droga e molestie ai pendolari | emessi 16 fogli di via obbligatori

Advertising

Liberoarbitrio : RT @EugenioCardi: @FiorellaMannoia L'Italia è il Paese con il maggior consumo di cocaina in Europa. La 'ndrangheta poi detiene senza concor… - EugenioCardi : @FiorellaMannoia L'Italia è il Paese con il maggior consumo di cocaina in Europa. La 'ndrangheta poi detiene senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio consumo

triestecafe.it

Durante il periodo festivo sono stati ulteriormente intensificati i controlli finalizzati a frenare il fenomeno delloe deldi sostanze stupefacenti. Nella mattinata di giovedì, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, durante un controllo in via Santi Amato, nota piazza disiracusana, ...Durante il periodo festivo sono stati ulteriormente intensificati i controlli finalizzati a frenare il fenomeno delloe deldi sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, durante un controllo in via Santi Amato, nota piazza disiracusana, ...Durante il periodo festivo sono stati ulteriormente intensificati i controlli finalizzati a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, Agenti de ...Durante il periodo festivo sono stati ulteriormente intensificati i controlli finalizzati a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, Agenti de ...