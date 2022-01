Scuola, De Luca: 'In Campania non riapriamo scuole elementari e medie' (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'È irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza'. Così il governatore della Campania, ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'È irresponsabile aprile leil 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo lee le. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza'. Così il governatore della, ...

