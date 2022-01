Sci alpino, Marta Bassino: “Le prossime settimane le più importanti dell’anno” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un nuovo week-end di Coppa del Mondo si appresta a partire per lo sci alpino al femminile. Appuntamento in Slovenia, in quel di Kranjska Gora (che va a sostituire Maribor). Sabato un gigante, domenica uno slalom. L’Italia punta tantissimo su Marta Bassino: l’azzurra infatti nel 2021 riuscì a compiere una vera e propria impresa trionfando due volte in due giorni sulla pista slovena. Le sue parole ai microfoni FISI: “È caduta tanta neve in questi ultimi giorni sulla pista di gara, speriamo che gli organizzatori siano riusciti a preparare al meglio la pista. Sono stati giorni di buoni allenamenti nonostante le condizioni che hanno costretto gli allenatori a salare. Cercherò di dare il mio massimo pensando solamente a sciare, l’anno scorso la Slovenia mi ha regalato tante emozioni, però ogni anno è una storia a parte e devo pensare ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un nuovo week-end di Coppa del Mondo si appresta a partire per lo scial femminile. Appuntamento in Slovenia, in quel di Kranjska Gora (che va a sostituire Maribor). Sabato un gigante, domenica uno slalom. L’Italia punta tantissimo su: l’azzurra infatti nel 2021 riuscì a compiere una vera e propria impresa trionfando due volte in due giorni sulla pista slovena. Le sue parole ai microfoni FISI: “È caduta tanta neve in questi ultimi giorni sulla pista di gara, speriamo che gli organizzatori siano riusciti a preparare al meglio la pista. Sono stati giorni di buoni allenamenti nonostante le condizioni che hanno costretto gli allenatori a salare. Cercherò di dare il mio massimo pensando solamente a sciare, l’anno scorso la Slovenia mi ha regalato tante emozioni, però ogni anno è una storia a parte e devo pensare ...

