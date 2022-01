Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. “Grottesca buffonata”, “Mi viene da ridere”, “Presa in giro per i vaccinati” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cento euro di multa una tantum, irrogati dall’Agenzia delle entrate, per gli ultracinquantenni che dal 1° febbraio in poi risulteranno ancora senza nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. La sanzione che implementa il primo Obbligo vaccinale generalizzato per fascia d’età – introdotto col decreto-legge approvato mercoledì in Consiglio dei ministri – sarà piuttosto modesta, tanto che numerosi addetti ai lavori si chiedono quale efficacia dissuasiva potrà avere nei confronti dei no vax più incalliti. Il più aspro è il virologo del San Raffaele di Milano Roberto Burioni: “Dare a chi evade l’Obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41€x2) rende l’Obbligo stesso una Grottesca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Centodiuna tantum, irrogati dall’Agenzia delle entrate, per gli ultracinquantenni che dal 1° febbraio in poi risulteranno ancora senza nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. La sanzione che implementa il primogeneralizzato per fascia d’età – introdotto col decreto-legge approvato mercoledì in Consiglio dei ministri – sarà piuttosto modesta, tanto che numerosi addetti ai lavori si chiedono quale efficacia dissuasiva potrà avere nei confronti dei no vax più incalliti. Il più aspro è il virologo del San Raffaele di Milano Roberto Burioni: “Dare a chi evade l’una(100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41€x2) rende l’stesso una...

