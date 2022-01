Mietta a Verissimo sul vaccino: “Non sono no-vax, ho allergie” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mietta a Verissimo spiega il suo punto di vista sui vaccini e rompe il silenzio sul perché non si è vaccinata. Non è una no-vax come precedentemente ed erroneamente dedotto da qualcuno. Sarà ospite domenica 9 gennaio a Verissimo e a Silvia Toffanin si racconterà in una lunga intervista esclusiva. Mietta spiegherà i motivi per i quali non ha fatto il vaccino contro il Covid-19. Ha sollevato polemiche nelle scorse settimane, dopo aver dichiarato durante la diretta televisiva di Ballando Con Le Stelle di essere risultata positiva al Coronavirus e di non essere vaccinata. Non aveva mai chiarito però se non fosse vaccinata per convinzioni personali oppure per altre motivazioni. Solo adesso, in una intervista nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, spiega cosa l’ha portata a rinuncinare alle ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)spiega il suo punto di vista sui vaccini e rompe il silenzio sul perché non si è vaccinata. Non è una no-vax come precedentemente ed erroneamente dedotto da qualcuno. Sarà ospite domenica 9 gennaio ae a Silvia Toffanin si racconterà in una lunga intervista esclusiva.spiegherà i motivi per i quali non ha fatto ilcontro il Covid-19. Ha sollevato polemiche nelle scorse settimane, dopo aver dichiarato durante la diretta televisiva di Ballando Con Le Stelle di essere risultata positiva al Coronavirus e di non essere vaccinata. Non aveva mai chiarito però se non fosse vaccinata per convinzioni personali oppure per altre motivazioni. Solo adesso, in una intervista nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, spiega cosa l’ha portata a rinuncinare alle ...

