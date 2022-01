Marco Rea | emozioni a The Voice Senior | carriera e passione condivisa

Leggi su ck12

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il cantanteRea regaladurante l’audizione a The: lae una. Sta per concludersi con l’ultima puntata delle Blind Auditions la prima fase della seconda edizione di Thee in queste settimane lui è stata una delle voci che ha maggiormente colpito. Stiamo parlando diRea: rispetto ad altri nomi forse più noti del talent, ha saputo stupire il pubblico con la sua voce. (Facebook)Sul palco, l’uomo – che in passato ha lavorato per il Ministero della Difesa – ha portato il brano ‘Unchain my heart’, regalandoe ottenendo una vera e propria standing ovation. Da 28 anni, ha spiegato il cantante, ha scelto la strada ...