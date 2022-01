Mara Venier ‘imbroglia’ ai Soliti Ignoti: il video è virale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mara Venier si è resa protagonista di una pratica non proprio regolare. Ai Soliti Ignoti è andata in scena una situazione senza precedenti. Ecco cosa è successo. Mara VenierIn Rai, Mara Venier è sicuramente uno dei volti più importanti. La sua Domenica In macina a grandissimo ritorno, infrangendo qualsiasi record stabilito in precedenza. Da qualche anno è tornata ad essere una delle regine della televisione italiana. Sempre più spettatori vogliono sapere qualcosa di Mara Venier, la curiosità è davvero tanta. Ad esempio, alcuni si sono interrogati sulla sua particolare collezione. Inevitabile, dunque, che la sua presenza anche in altri programmi porti un certo audience. Ed è quanto avvenuto nella ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 gennaio 2022)si è resa protagonista di una pratica non proprio regolare. Aiè andata in scena una situazione senza precedenti. Ecco cosa è successo.In Rai,è sicuramente uno dei volti più importanti. La sua Domenica In macina a grandissimo ritorno, infrangendo qualsiasi record stabilito in precedenza. Da qualche anno è tornata ad essere una delle regine della televisione italiana. Sempre più spettatori vogliono sapere qualcosa di, la curiosità è davvero tanta. Ad esempio, alcuni si sono interrogati sulla sua particolare collezione. Inevitabile, dunque, che la sua presenza anche in altri programmi porti un certo audience. Ed è quanto avvenuto nella ...

Advertising

_SofiaL7_ : RT @manchiessendoci: Nessuno: Veramente nessuno: Il notaio ogni volta che Mara Venier respira: #isolitiignoti - LaMammaN1 : - incantodineve : @Cinguetterai Io Mara Venier proprio non la reggo, è una cafona di prima categoria! - fortunatozeta : In casa c'è silenzio assoluto ma ogni tanto si sente in lontananza Mara Venier che conferma il nulla premendo sulla… - ParliamoDiNews : I soliti ignoti, Mara Venier senza freni: `Stiamo parlando di se***o?`. Matilde Gioli in imbarazzo – Libero Quotidi… -