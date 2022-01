Letta: “Il Governo Draghi ha compiuto una scelta importante e coraggiosa verso l’obbligo vaccinale” (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – “Il Governo Draghi ha compiuto una scelta importante e coraggiosa verso l’obbligo vaccinale. Con il nostro pieno sostegno. È la direzione giusta che serve all’Italia e all’Europa. Avanti con fiducia”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta (foto) a proposito dell’obbligo vaccinale per gli over 50 appena stabilito dall’esecutivo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – “Ilhauna. Con il nostro pieno sostegno. È la direzione giusta che serve all’Italia e all’Europa. Avanti con fiducia”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico(foto) a proposito delper gli over 50 appena stabilito dall’esecutivo. L'articolo L'Opinionista.

