L' avvertimento di Bassetti | Adesso è un tiro al bersaglio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) I nuovi dati sulla variante Omicron aprono nuovi scenari. Espiega quali sono le conseguenze per i No vax

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : avvertimento Bassetti

il Giornale

Infatti, Matteosi rifà ai dati inglesi sugli studi relativi alla diffusione della variante Omicron sui ricoveri e decessi nel Paese inglese: " Vanno in ospedale e muoiono quasi unicamente i ...La sua esperienza gli fa lanciare un: "Se qualcuno ha una visione intimistica della ...racconta del mistico don Divo Barsotti. "Bastava vederlo e ti annunciava con la vita e le ...I nuovi dati sulla variante Omicron aprono nuovi scenari. E Bassetti spiega quali sono le conseguenze per i No vax ...Il presidente della Cei conclude il Convegno nazionale sul tema “Fare la storia”. E cita preti e laici che hanno vissuto fino in fondo la chiamata di Dio: dal mistico don Barsotti a La Pira ...