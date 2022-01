Incendio sull’Ardeatina | a fuoco una discarica a cielo aperto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Unain una zona di campagna su via Ardeatina, tra i comuni di Ardea e Albano, è stata data alle fiamme da ignoti.L’ha coinvolto non solo il terreno contenente centinaia di rifiuti abbandonati, ma si è espanso fino ai terreni coltivati circostanti. Dall’si è alzata una grande colonna di fumo nero, ben visibile per chilometri. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del. Gli agenti sono ancora a lavoro per spegnere le fiamme, prima che distruggano le coltivazioni. su Il Corriere della Città.