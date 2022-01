I presidi chiedono al governo di applicare la didattica a distanza fino a febbraio (Di venerdì 7 gennaio 2022) didattica a distanza fino a fine gennaio per permettere al sistema scolastico di gestire il ritorno a scuola senza rischiare l’impennata dei contagi. È questo il senso dell’appello promosso firmato da almeno 1500 presidi e indirizzato al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e ai presidenti delle regioni italiane. I dirigenti scolastici chiedono almeno due settimane di sospensione delle lezioni in presenza per avere il giusto tempo per fare tre cose. Primo, permettere alle famiglie di far vaccinare i propri figli che ancora non hanno ricevuto la prima o terza dose. Secondo, garantire che le mascherine Ffp2 siano disponibili per tutti. Terzo, organizzare una campagna di testing articolata ed estesa per verificare se il sistema della Asl è in grado di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 7 gennaio 2022)a fine gennaio per permettere al sistema scolastico di gestire il ritorno a scuola senza rischiare l’impennata dei contagi. È questo il senso dell’appello promosso firmato da almeno 1500e indirizzato al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e ai presidenti delle regioni italiane. I dirigenti scolasticialmeno due settimane di sospensione delle lezioni in presenza per avere il giusto tempo per fare tre cose. Primo, permettere alle famiglie di far vaccinare i propri figli che ancora non hanno ricevuto la prima o terza dose. Secondo, garantire che le mascherine Ffp2 siano disponibili per tutti. Terzo, organizzare una campagna di testing articolata ed estesa per verificare se il sistema della Asl è in grado di ...

