Giochi imperiali I piani di Putin in Kazakistan

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Negli ultimi mesi dell’anno appena terminato parecchia stampa dava per certo l’attacco russo all’Ucraina. Nessuno avrebbe immaginato che nella prima settimana del 2022 vi sarebbe stato un intervento sì, ma dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Odkb), che include Russia, Bielorussia, Armenia,, Kirghizistan e Tagikistan, in, Paese sconvolto da una sollevazione popolare che in alcune regioni ha messo a dura prova il governo locale e ha portato all’uscita ufficiale di scena di Nursultan Nazarbayev. Il 6 gennaio un primo contingente di Vdv, i parà russi, si è mosso per raggiungere il, assieme a militari degli altri paesi aderenti all’Odkb, con il compito di proteggere le basi militari e i punti di interesse strategico, dichiarando di intervenire come forza di peace-keeping. Gli eventi ...