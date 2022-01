È morto Sidney Poitier | addio al protagonista di «Indovina chi viene a cena» | fu il primo attore afroamericano a vincere un Oscar

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Èa 94 anni l’e regista, ill’come Miglior. La notizia è stata annunciata dal ministro degli Esteri delle Bahamas, Fred Mitchell. Ilministro delle Bahamas, Chester Cooper, ha invece dichiarato: «Abbiamo oggi perso una icona, un eroe, un mentore, un combattente, un tesoro nazionale». E il premier Cooper ha aggiunto: «La morte diporta con sé tristezza perché non possiamo più dirgli quanto sia importante per noi. Ma dobbiamo essere lieti e celebrare la sua vita: ha fatto così tanto per mostrare al mondo che anche chi ha umili origini può cambiare il mondo». ...

Come dimenticare il film "Indovina chi viene a cena?". Il protagonista era Sidney Poitier, che si è spento all'età di 94 anni. Nel 1964 vinse l'Oscar come miglior attore, primo afroamericano nella storia. Memorabile in 'La calda notte dell'ispettore'. La statuetta, nel 1964, per l'interpretazione de "I gigli del campo" gli valse anche il Golden Globe. Sulla bacheca, anche l'Oscar alla carriera nel 2002, altri nove Golden Globe e sei Bafta.