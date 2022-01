Disastro VAR e Arbitri | la classifica senza errori arbitrali | diversi match falsati 20ma giornata

Advertising

vfasr11 : In #LazioEmpoli: non dato un rigore nettissimo su Zaccagni; assegnato alla Lazio gol di mano, poi confermato al VAR… - calciomercatoit : #LazioEmpoli, disastro #Giua sul gol annullato a #Patric: confusione con il #Var - Kon_Chi_Lay : @LucaMarelli72 Aureliano al Var per Milan - Roma? Quello del disastro di Venezia - Roma. Bene. -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro VAR

Il Pallone Gonfiato

Si va dal rigore concesso a Ibrahimovic per un fallo inesistente di Ibanez (l'arbitro va alma ... Un. Due mesi dopo sarà lo stesso, con Chiffi. Getty Images Altri episodi ? Anche in altre ...Ogni idea tattica però salta al 7' quando Chiffi dopo un lungo check dele un on field review fischia rigore per il Milan: il "colpevole" è Abraham che su un tiro da fuori area di Theo Hernandez ...I giallorossi non giocano bene, ma le decisioni di Chiffi in campo e Aureliano al Var sono state penalizzanti. Non concessi due rigori: il primo su Zaniolo e il secondo su Ibañez ...I giallorossi cadono a San Siro: espulsi nel finale Karsdorp e Mancini. Mourinho è già in emergenza verso la Juve ...