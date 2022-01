Danneggiano il pene di 1 | 5 metri di una statua Il sindaco | “Incappucciati | hanno aggredito la guardia e vandalizzato il fallo”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Durante l’epoca preincaica, nasce e si sviluppa in Perù la civiltà Mochica. Siamo nel nord del Paese con capitale regionale Trujillo. Ora, per celebrare questa antica cultura che viveva nell’area settentrionale tra il 150 e il 700 d.C, è stata costruita unasimbolo della vita e della fertilità, alta 2,8e con undi 1,5. Il valore e il messaggio dellanon è stato però da tutti compreso tanto che alcuni vandali l’rovinata: “Alle due del mattino tre criminalipuntato un coltello al collo dellagiurata per impedirgli di reagire o di chiamare i suoi colleghi alla radio, e due di lorodanneggiato il”, ha detto Arturo Fernández ...

Ultime Notizie dalla rete : Danneggiano pene

Il Fatto Quotidiano

... in ultima analisi, conducono alla distruzione dell'essere umano? Nello specchio della sua vita si riflettono i problemi e ledi tutta una generazione " (Joseph Ratzinger - Benedetto XVI) di ...Divieti in Nord Corea per il lutto nazionale:e sanzioni durissime Come riferito da una delle ... "Hanno un potere speciale di reprimere coloro chel'umore di lutto collettivo " ha ...