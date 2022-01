Covid | Mattarella ha firmato il decreto con la stretta sui No Vax Salgono i ricoveri | altre 4 regioni in giallo Ricciardi | Gennaio sarà catastrofico

(Di sabato 8 gennaio 2022) I dati del monitoraggio settimanale. In forte aumento l'Rt, a 1,43. L'incidenza raddoppia: è pari a 1669 casi su 100mila abitanti. Cambio di colore per Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna. Brusaferro: "Impennata dei casi, soprattutto tra 20-29enni"

