Covid | 108 304 nuovi casi e 223 decessi in 24 ore

(Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si dimezzano inel Paese anche per effetto del numero inferiore di tamponi processati. Icontagiati, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 108.304 (il 6 gennaio la cifra record di 219.441), ma con 492.172 tamponi processati, determinando un tasso di positività che però sale al 22%. Crescono ia 223 (+25).I guariti sono 27.582, gli attualmente positivi registrano un aumento di 80.492 unità, arrivando ad un totale di 1.674.071. Cresce anche oggi la pressione negli ospedali. I degenti nei reparti ordinari sono 14.591 (ieri 13.827), 1.499 (+32) i pazienti ospitati nelle terapie intensive con 120ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.657.981 persone. Sul fronte delle regioni si evidenzia che la Lombardia anche ...

Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 108.304 contagiati • 223 morti • 27.582 guariti +32 terapie intensive | +764 ricoveri 4… - repubblica : Covid, bollettino corretto del 7 gennaio: in Italia 108.304 casi e 223 morti. Il tasso di positivita' balza al 22% - rtl1025 : ?? Sono 108.304 i nuovi contagi da #Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - Nat_Casatelli : RT @GiovaQuez: Il bollettino di oggi: • 108.304 contagiati • 223 morti • 27.582 guariti +32 terapie intensive | +764 ricoveri 492.172 ta… - NuovoSud : Covid Italia, 108. 304 nuovi casi e 223 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 108

il di oggi sabato 7 gennaio 2022. Sono.304 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 219.441. Le vittime sono invece 223 , in crescita rispetto a ieri, quando erano state ...Sono.304 i nuovi casinelle 24 ore in Italia, contro i 219.441 di ieri e i 144.243 di sette giorni fa. Un calo legato all'effetto del giorno festivo: i tamponi infatti sono 492.172, ben 650mila ...Sono 108.304 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 219.441 di ieri e i 144.243 di sette giorni fa. Un calo legato all’effetto del giorno festivo: i tamponi infatti sono 492.172 ...Sono 1.674.071 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 80.492 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 7.083.762 e i morti 138.697. I dimessi e i guariti sono invece ...