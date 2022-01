“Cotto e Mangiato”: rotolo di pandoro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolce goloso e semplice, perfetto per riciclare il pandoro rimasto. Ecco il rotolo di pandoro. Cotto e Mangiato! Ingredienti pandoro 250 g mascarpone, 200 g panna, 40 g zucchero a velo Caffè, rum Procedimento Tagliamo il pandoro a fette spesse circa 2 cm. Disponiamo le fette di pandoro su un foglio di carta forno, sovrapponendole leggermente. Le assottigliamo con il matterello, in modo che si attacchino l’una all’altra. Prepariamo la crema, lavorando con le fruste elettriche il mascarpone insieme alla panna da montare e lo zucchero a velo. Per la bagna, misceliamo del caffè espresso ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolce goloso e semplice, perfetto per riciclare ilrimasto. Ecco ildi! Ingredienti250 g mascarpone, 200 g panna, 40 g zucchero a velo Caffè, rum Procedimento Tagliamo ila fette spesse circa 2 cm. Disponiamo le fette disu un foglio di carta forno, sovrapponendole leggermente. Le assottigliamo con il matterello, in modo che si attacchino l’una all’altra. Prepariamo la crema, lavorando con le fruste elettriche il mascarpone insieme alla panna da montare e lo zucchero a velo. Per la bagna, misceliamo del caffè espresso ...

