Come cambiano gli stage: la stretta del governo sui tirocini extracurriculari (Di venerdì 7 gennaio 2022) stretta del governo ai tirocini extracurriculari, quelli effettuati al di fuori di un corso di studi di laurea o diploma. Strumento spesso abusato dalle aziende per ottenere forza lavoro a basso costo, i cosiddetti "stage" da ora in poi andranno circoscritti "ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale", e inoltre si dovrà prevedere una "congrua indennità di partecipazione". Lo stabilisce la legge di Bilancio, a partire dall'articolo 720, che demanda a governo e Regioni l'emanazione di linee guida entro sei mesi. Prevista anche una durata massima, comprensiva di eventuali proroghe. Sanzioni fino a 6mila euro per chi "assume" stagisti senza pagarli. Inoltre tutti i tirocini dovranno essere tracciabili e monitorabili: è estesa infatti anche a quelli extra ...

