Cina, esplosione in una mensa: almeno 20 persone intrappolate (Di venerdì 7 gennaio 2022) almeno 20 persone sono rimaste intrappolate dopo un'esplosione nella mensa di un edificio che ospita uffici governativi nella città cinese di Chongqing. Come riferito dai media statali, si ipotizza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022)20sono rimastedopo un'nelladi un edificio che ospita uffici governativi nella città cinese di Chongqing. Come riferito dai media statali, si ipotizza ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Cina #Esplosione nella mensa di un edificio che ospita uffici governativi nella città di Chongqing. Almeno 20 per… - MediasetTgcom24 : Cina, esplosione in una mensa: almeno 20 persone intrappolate #Cina - TibetNews11 : Il primo robot di rifornimento a prova di esplosione della Cina debutta in #Tibet - SimonaDolif : Cina:Xi'an,(13 milioni di abitanti) Lockdown duro,nonostante i pochi positivi Non si esce di casa,neanche x far spe… - TibetNews11 : Il primo #robot di rifornimento all'aperto a prova di esplosione dell'altopiano della #Cina si è stabilito in #Tibet -