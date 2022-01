Calciomercato Venezia, Forte pronto a salutare: ecco il sostituto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale, i botti di Capodanno e la prima giornata di campionato che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si sono tuffati nel mercato invernale solcando il difficile (e gelido) mare delle trattive. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, rendono complicato il compito dei vari direttori sportivi in giro per l’Italia e l’Europa. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale, i botti di Capodanno e la prima giornata di campionato che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si sono tuffati nel mercato invernale solcando il difficile (e gelido) mare delle trattive. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, rendono complicato il compito dei vari direttori sportivi in giro per l’Italia e l’Europa. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ...

Advertising

DiMarzio : Il calciatore è già a #Venezia per le visite mediche - tabellamercatob : Trattative 'calde' #Calciomercato #SerieB /2 #Ascoli: quasi fatta per il terzino mancino '93 del #Pordenone Nicola… - LeBombeDiVlad : ?? #Venezia in pressing su un talento del #BodøGlimt ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - sportli26181512 : Sampdoria, retroscena di mercato: tentativo per Mazzocchi ma il Venezia...: Uno dei diktat dati dalla Sampdoria all… - psb_original : Calciomercato Benevento - Interesse per Forte del Venezia #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Veneziamania: la storia dei sette veneziani all'Arechi di Salerno Amore per il calcio, amore per lo sport, amore per Venezia e per il Venezia. Perché ieri hanno vinto solo loro: i sette veneziani presenti all'Arechi.

Milan torna primo, Juventus e Napoli appaiate - Classifica senza VAR ... la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A ...- 2 Atalanta - Torino non disputata Sassuolo - Genoa 1 - 1 Milan - Roma 2 - 1 Salernitana - Venezia ...

Venezia, rivelazione choc di Caldara Calciomercato.com Lazio, le condizioni di Acerbi in vista dell'Inter Il difensore biancoceleste si è fermato di nuovo per un problema muscolare: rischia di restare fuori per un po' ...

Serie A, si gioca? Le partite della 21^ giornata a rischio rinvio Le partite della 21^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022 a rischio rinvio: la situazione e cosa succede al fantacalcio ...

Amore per il calcio, amore per lo sport, amore pere per il. Perché ieri hanno vinto solo loro: i sette veneziani presenti all'Arechi.... la rubrica ideata da.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A ...- 2 Atalanta - Torino non disputata Sassuolo - Genoa 1 - 1 Milan - Roma 2 - 1 Salernitana -...Il difensore biancoceleste si è fermato di nuovo per un problema muscolare: rischia di restare fuori per un po' ...Le partite della 21^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022 a rischio rinvio: la situazione e cosa succede al fantacalcio ...