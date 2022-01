Calciomercato Juve | sirene inglesi per Ramsey | «E’ un top Player»

(Di venerdì 7 gennaio 2022)corteggiato dall’exche lo vorrebbe nella sua squadra. Il gallese è in uscita: le ultime sulè tentato dalledella Premier League. Il gallese, messo ufficialmente nella lista dei partenti dellada Allegri, è finito nel mirino del Crystal Palace allenato da Patrick Vieira. L’ex bianconero, in conferenza stampa, ha aperto le porte all’arrivo di– «Parliamo di un tope di un giocatore che fa la differenza, se vuole tornare in Premier può essere un grande colpo» L'articolo proviene da Calcio News 24.

cmdotcom : La #Juve di #Allegri è stupefacente: non riesce a battere nemmeno il #Napoli messo peggio della stagione… - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro

Inter e Napoli, Digne chiede la cessione: Benitez lo attacca Digne © LaPresseDigne ha ... In Premier ci sono anche Leicester, Chelsea e West Ham mentre Inter e Napoli, come la, per il ...Anche io ho le mie idee e preferenze, ma non possiamo non ricordare che questa, questi giocatori, hanno fatto 10 anni irripetibili. Non si può essere sempre critici, ho sentito fischi a Buffon, ...Roma, 7 gen. "Come vedo la Juventus? Sono un tifoso della Juventus e sono un po' triste. 2-3 anni fa la Juve ha cambiato un po' l'idea del calcio e dei giocator ...Quote Serie A 21a giornata, continua il campionato di calcio italiano con un turno molto interessante con Roma-Juve e Inter-Lazio.