Calcio | Draghi invita a stop o stadi chiusi | Serie A tira dritto

Nel colloquio di Draghi con il presidente Figc Gabriele Gravina avrebbe fatto un invito alla riflessione sul prosieguo del campionato di Calcio, in un momento in cui si richiede a tutti responsabilità, nell'autonomia della federazione. Altra ipotesi è quella di giocare le partite a porte chiuse

