Braia IV | screening sia esteso a studenti | docenti e ATA delle superiori

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Ho scritto ieri pomeriggio al Presidente Bardi, al presidente della Provincia Marrese e al Sindaco di Matera Bennardi dopo le tantissime segnalazioni rispetto alla mancata organizzazione delloper gliscuole di II grado di Matera. La Regione coordini e renda omogenea l’azione dei sindaci, non si limiti a fornire solo tamponi. La sanità regionale non abbandoni ma accompagni e sostenga queste iniziative di rilevanza collettiva, per la sicurezza di tutta la cittadinanza”. L'articolo .

Peroccorre agire in sinergia, in accordo con i vari Comuni della Basilicata che già hanno programmato unolocale, verificare le singole responsabilità, anche e soprattutto nei ..."Occorre agire in sinergia, Presidente Bardi, in accordo con i vari comuni della Basilicata che magari già hanno programmato unolocale " aggiunge ancora- , occorre verificare le ...Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva. “Alla luce dell’ordinanza regionale n. 1 del 5/01/2022 – prosegue Luca Braia – con cui la Regione, con responsabilità, ha posti ...“ Ben venga che si siano avviate e rafforzate le campagne vaccinali – prosegue Braia – per la fascia 5-11 anni nella nostra regione, con appuntamento dedicato alle dosi pediatriche. Sicuramente, però, ...