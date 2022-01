Belen Rodriguez dorme tutta nuda e l’amica la fotografa: che grande bellezza! (Di venerdì 7 gennaio 2022) La vacanza in Uruguay di Belen Rodriguez procede a gonfie vele, tra bagni in mare e attimi di relax bollente, come quello immortalato dalla sua compagna di avventure Patrizia Griffini. Gli scatti che posta sui social sono ad alto tasso erotico, con Belen senza nulla addosso tra le lenzuola e uno scorcio mozzafiato sul suo corpo nudo. Le pose di Belen sono più seducenti che mai, mentre si rilassa a letto e si lascia immortalare dalla sua amica. Con il lenzuolo copre il seno e le parti intime, ma la farfallina si scorge da un angolo sollevato. Si lascia trasportare dai sogni e fa sognare i follower. “La mia grande bellezza” scrive Patrizia che per prima posta le foto sui social, poi ricondivise anche dalla sua musa. Con la Griffini, la Rodriguez si gode un po’ di spensieratezza, forse ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 7 gennaio 2022) La vacanza in Uruguay diprocede a gonfie vele, tra bagni in mare e attimi di relax bollente, come quello immortalato dalla sua compagna di avventure Patrizia Griffini. Gli scatti che posta sui social sono ad alto tasso erotico, consenza nulla addosso tra le lenzuola e uno scorcio mozzafiato sul suo corpo nudo. Le pose disono più seducenti che mai, mentre si rilassa a letto e si lascia immortalare dalla sua amica. Con il lenzuolo copre il seno e le parti intime, ma la farfallina si scorge da un angolo sollevato. Si lascia trasportare dai sogni e fa sognare i follower. “La miabellezza” scrive Patrizia che per prima posta le foto sui social, poi ricondivise anche dalla sua musa. Con la Griffini, lasi gode un po’ di spensieratezza, forse ...

