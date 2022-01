Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 gennaio 2022)DEL 6 GENNAIOORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; RALLENTAMENTI IN VIA CASSIA, A SUTRI, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA STAZIONE DIREZIONE VITERBO IN VIA APPIA SI RALLENTA A CISTERNA DI LATINA ALL’ALTEZZA DI VIA NINFINA II NEI DUE SENSI DI MARCIA A MONTEROTONDO FINO AL 31 GENNAIO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DELLE FORNACI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, TRA VIA FARAVELLI E VIA METAURO NEI DUE SENSI DI MARCIA DALLE ORE 8 E FINO ALLE ORE 18, PRESTARE ATTENZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATE, DAL 10 GENNAIO LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLACON ATAC ESERVIZI ...