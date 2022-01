Vaccino obbligatorio per gli over 50: cosa cambia dal 15 febbraio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Obbligo vaccinale in Italia per gli over 50: il Governo dice si. Una lunga giornata fatta di minacce, di scontri, di richieste, quella di ieri. Poi il consiglio dei Ministri e le decisioni che sono ufficiali e che a breve saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Ma intanto le prime anticipazioni su quello che accadrà ci permettono di capire come cambieranno nei prossimi giorni le cose per tutti gli over 50 che al momento non sono ancora vaccinati ( in Italia ci sono almeno 3 milioni di over 50 che non hanno neppure una dose di Vaccino). Ad accelerare verso l’obbligo vaccinale, servirà proprio il nuovo decreto legge con la nuova stretta per frenare l’ennesima ondata del virus (oggi nuovo record con 190 mila casi). Il decreto è stato approvato dal consiglio dei ministri all’unanimità nella giornata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 6 gennaio 2022) Obbligo vaccinale in Italia per gli50: il Gno dice si. Una lunga giornata fatta di minacce, di scontri, di richieste, quella di ieri. Poi il consiglio dei Ministri e le decisioni che sono ufficiali e che a breve saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Ma intanto le prime anticipazioni su quello che accadrà ci permettono di capire come cambieranno nei prossimi giorni le cose per tutti gli50 che al momento non sono ancora vaccinati ( in Italia ci sono almeno 3 milioni di50 che non hanno neppure una dose di). Ad accelerare verso l’obbligo vaccinale, servirà proprio il nuovo decreto legge con la nuova stretta per frenare l’ennesima ondata del virus (oggi nuovo record con 190 mila casi). Il decreto è stato approvato dal consiglio dei ministri all’unanimità nella giornata di ...

Advertising

repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - DarioNardella : I ragazzi non devono pagare le scelte di altri. Non possiamo tenere i nostri figli in dad mentre milioni di no vax… - RobertoBurioni : Il casco è obbligatorio per i motociclisti. Il casco non protegge al 100%, ma al 40%. Ve lo mettete tutti senza pro… - elladbs : RT @chamberlainn: Coglierei l'occasione: vaccino obbligatorio e revoca account facebook - sardo1951 : RT @sscaramelli: #Vaccino obbligatorio per gli #over50. Un'altra sfida vinta da @ItaliaViva e @matteorenzi -