Vaccini, Occhiuto: 'calabresi stanno rispondendo alla grande, grazie a Figliuolo per il supporto' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo ha detto Roberto Occhiuto , presidente della Regione Calabria , in un'intervista a TgCom24. ' Abbiamo incrementato in una percentuale superiore, rispetto alle altre Regioni, il target fissato dal ... Leggi su strettoweb (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo ha detto Roberto, presidente della Regione Calabria , in un'intervista a TgCom24. ' Abbiamo incrementato in una percentuale superiore, rispetto alle altre Regioni, il target fissato dal ...

Advertising

abmreport : Vaccini: Occhiuto, calabresi stanno rispondendo alla grande, grazie a Figliuolo per supporto - calabrianewsit : Vaccini, Occhiuto: Calabresi stanno rispondendo alla grande, riscontriamo anche tante prime dosi -… - citynowit : ?? Oltre 29 mila somministrazioni in un giorno - CN24_tv : Vaccini, Occhiuto: “Ieri in Calabria record assoluto di somministrazioni” - Czinforma : -