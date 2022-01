“Va a Sanremo o torna in Mediaset?”: tutti vogliono la conduttrice. La situazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si direbbe proprio che in questo periodo la bellissima presentatrice sia piuttosto contesa. Che cosa farà allora prossimamente? In questo periodo, come sappiamo, c’è una conduttrice che si è presa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si direbbe proprio che in questo periodo la bellissima presentatrice sia piuttosto contesa. Che cosa farà allora prossimamente? In questo periodo, come sappiamo, c’è unache si è presa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Sanremo 2022, un Festival ridotto: torna l'ombra del Covid - eurovisionitaly : Il Covid torna a far impensierire Amadeus. A un anno dal ribattezzato 'festival della rinascita' Sanremo rischia di… - ESCitaNotizie : Il Covid torna a far impensierire Amadeus. A un anno dal ribattezzato 'festival della rinascita' Sanremo rischia di… - eurovision_it : Il Covid torna a far impensierire Amadeus. A un anno dal ribattezzato 'festival della rinascita' Sanremo rischia di… - escitalia : Il Covid torna a far impensierire Amadeus. A un anno dal ribattezzato 'festival della rinascita' Sanremo rischia di… -