Uomini e Donne gesto clamoroso di Ida Platano: "Non ti ho dimenticato" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ida Platano è senza dubbio una delle dame più amate di Uomini e Donne. Infatti, le sue storie d'amore nate all'interno del dating show ci hanno fatto emozionare e ci auguriamo che presto possa trovare la sua anima gemella. Tuttavia, in questi giorni Ida è apparsa nostalgica sui social, e ha lasciato intendere che stia ripensando ad una sua vecchia fiamma. A questo punto, dopo la fine della sua storia con Diego Tavani, la Platano ha finalmente ritrovato il sorriso ed è apparso sempre felice sulle sue stories, accompagnato dal figlio. Inoltre, ieri la protagonista di UeD ha stuzzicato la curiosità dei suoi followers pubblicando un video che risale all'anno scorso. Leggi anche: Antonino Cannavocciuolo si sente male in diretta: tutti credono in uno scherzo Sembrava che la storia d'amore tra Ida Platano e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Idaè senza dubbio una delle dame più amate di. Infatti, le sue storie d'amore nate all'interno del dating show ci hanno fatto emozionare e ci auguriamo che presto possa trovare la sua anima gemella. Tuttavia, in questi giorni Ida è apparsa nostalgica sui social, e ha lasciato intendere che stia ripensando ad una sua vecchia fiamma. A questo punto, dopo la fine della sua storia con Diego Tavani, laha finalmente ritrovato il sorriso ed è apparso sempre felice sulle sue stories, accompagnato dal figlio. Inoltre, ieri la protagonista di UeD ha stuzzicato la curiosità dei suoi followers pubblicando un video che risale all'anno scorso. Leggi anche: Antonino Cannavocciuolo si sente male in diretta: tutti credono in uno scherzo Sembrava che la storia d'amore tra Idae ...

