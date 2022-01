Stash si è tolto la vita | la notizia è stata confermata

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 6 gennaio 2022) I tre bambini sono fuggiti di casa dopo che uno di loro ha chiamato la polizia. Non è chiaro se la chiamata siafatta prima o dopo gli spari. #FOTO A FINE ARTICOLO Gli agenti hanno trovato i tre ragazzi che correvano verso di loro all'arrivo sulla scena del crimine, tutti in buone condizioni fisiche ma ovviamente traumatizzati. Tragedia a Los Angeles, dove un rapper americano, dal nome d'arte J $tash, ha ucciso la sua ragazza nella casa in California. Poi ha puntato la pistola contro se stesso mentre i tre figli piccoli erano vicini, nella stanza accanto. La polizia è arrivata immediatamente nella casa di Tample City, un sobborgo di Los Angeles, dopo aver risposto a una chiamata per violenza domestica intorno alle 19 nel giorno di Capodanno. Hanno trovato i corpi di Jeanette Gallegos, 28 anni, e J, il cui nome legale è Justin ...