Se anche Mosca teme l’ombra cinese L’analisi di Politi

Viviamo in un mondo molto pericoloso che non è più quello definito dai blocchi della passata Guerra fredda mondiale, con potenze che avevano una solidità evidente, ma da entità Politiche, ciascuna minata da vuoti impressionanti dietro l'apparenza della forza. Sono questi vuoti che rendono i differenti attori molto più fragili e quindi più inclini a mosse avventate che possono portare a una terza guerra mondiale. La Russia del presidente Vladimir Putin è un tipico esempio di questo nuovo paradigma "vuoto" ed è in ottima compagnia con tutte le massime potenze mondiali. Sperare che la Russia restasse per sempre un Paese inerme è stata un'incauta illusione, che non tiene conto del fatto che la storia è in perenne revisione. Tutti ricordano la brutale risposta russa nel 2008 in Georgia e l'inaccettabile annessione della Crimea nel 2014, come notano i folgoranti successi in ...

Ultime Notizie dalla rete : anche Mosca Rivolta in Kazakistan contro il caro energia. La polizia spara: 20 morti Ma si tratta di cifre parziali, anche perché da alcune ore è in corso un blackout di internet a ... Mosca ha interessi nel settore energetico, e dipende dalla base di lancio di Baikonur per tutte le ...

Oroscopo di oggi, giovedì 6 gennaio 2022 Vi tuffate dunque con piacere nell'attività: non vi curate di essere una mosca bianca. Per quanto ... Anche se non vi sentirete di andare al lavoro con il sorriso stampato in faccia, potrete comunque ...

Accordo Nato-Mosca, troppi equivoci sulle trattative che fermarono la guerra fredda Corriere della Sera Perché in passato i russi festeggiavano il Capodanno a marzo o a settembre? Nell’antica Rus’, il 1° marzo era considerato il primo giorno dell’anno. Perché? Gli storici sono ancora incerti. La prima ipotesi suggerisce che ciò sia dovuto semplicemente al fatto che a marzo iniz ...

Biden e Putin si sono sentiti per la seconda volta Il primo dice: se ci saranno nuove sanzioni, la rottura sarà completa. Il secondo risponde: se continuate a minacciare militarmente l’Ucraina risponderemo in modo risoluto. Nel mezzo adesso c’è anche ...

