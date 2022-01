Salta Bologna - Inter | Marotta attacca | ' La competenza delle Asl va limitata'

Advertising

Gazzetta_it : È Serie Alt, le Asl bloccano Salernitana Torino e Udinese. Salta pure Bologna-Inter #SerieA - JulianRoss79 : Quindi usciamo dalla trasferta di Bologna con zero punti, Dimarco infortunato e Calhanoglu che salta la Lazio... Bene così... - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: Le #Asl bloccano #Salernitana, #Torino e #Udinese. Salta pure #BolognaInter - Romagialloross4 : Le #Asl bloccano #Salernitana, #Torino e #Udinese. Salta pure #BolognaInter - tiennegolf : @SilviaGiomi Pare di no -

Ultime Notizie dalla rete : Salta Bologna

Non si gioca- Inter . "A seguito delle disposizioni della Ausl, che stabiliscono la quarantena di almeno cinque giorni per tutto il gruppo squadra, ilcomunica che i cancelli dello stadio Renato Dall'Ara resteranno chiusi al pubblico", recita il comunicato della squadra rossoblu. " C'è una grande confusione , stiamo assistendo a situazioni ...... mentre non si giocherà- Inter: i nerazzurri si presenteranno allo stadio ma i rossoblu non ci saranno perché l'Asl diha messo in quarantena il gruppo squadra a causa del focolaio ...Il Covid e le disposizioni delle Asl mandano nel caos la Serie A: oggi salteranno come minimo 4 partite della prima giornata di ritorno, ma altre sono a rischio. Domenica la questione rischia di ripet ...Quattro partite che erano in programma oggi sono saltate e la Lega cerca le date utili per i recuperi, ma intanto sorge il dubbio sulle sorti degli squalificati: Freuler nell'Atalanta e Calhanoglu nel ...