Roma, in ospedale sbagliano a leggere il tampone: 82enne cardiopatica resta 10 ore segregata in ambulanza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Combattere il Covid è difficile, questo è certo, ma a volte la sanità italiana tocca livelli allucinanti. Quanto è accaduto oggi a un'82enne Romana, cardiopatica e con 3 stent al cuore è solo un esempio della cattiva gestione sanitaria del nostro Paese. Ma andiamo con ordine. La donna aveva un sospetto Covid, così è stata chiamata questa mattina alle 08.00 un'ambulanza per portarla in uno dei più noti ospedali di Roma, in zona Vaticano. Quel che è accaduto dopo è una vera epopea. L'epopea di un'anziana Romana: l'inizio La donna era malata da 5 giorni con febbre che oscillava tra i 38,5 e i 39 gradi. Aveva effettuato ben due tamponi rapidi, risultati entrambi negativi ed era stata visitata dal medico di famiglia, andato appositamente a casa sua. Vaccinata con 3 dosi, i familiari ...

