Ritorno in classe, Giannelli: “Fino a 20 giorni di Dad per accelerare sulle vaccinazioni. FFP2 per tutti e testing al 1° febbraio” (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Ho lanciato proposta di dare la possibilità alle famiglie di mettersi in paro con le vaccinazioni ai ragazzi, con 2-3 settimane di Dad" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Ho lanciato proposta di dare la possibilità alle famiglie di mettersi in paro con leai ragazzi, con 2-3 settimane di Dad" L'articolo .

Advertising

ItaliaViva : Ritorno in classe, @GToccafondi : “Dad non è scuola, non servono altri giorni di vacanza, ma più vaccini” - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Giannelli: “Fino a 20 giorni di Dad per accelerare sulle vaccinazioni. FFP2 per tutti e testing… - CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, presidi lanciano petizione per posticipo lezioni di due settimane. Oltre due mila firme https://t.c… - ProDocente : Ritorno in classe, presidi lanciano petizione per posticipo lezioni di due settimane. Oltre due mila firme -