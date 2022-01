Perché Il 6 gennaio chiama a una riflessione sui nuovi eversori (Di giovedì 6 gennaio 2022) Anche se quello di Donald Trump e della sua mutevole fazione è un colpo di stato anomalo, al rallentatore, non dove per questo rendere meno capaci di reagire. Alla lentezza studiata, alla gradualità, dell’azione eversiva trumpiana risponde Joe Biden con i toni giusti. Ma, appunto, per l’America attaccata alla sua tradizione costituzionale e ai diritti della democrazia si tratta ora di saper tenere il passo di questi eversori, senza sottovalutare mai la loro azione, anche quando sono apparentemente tranquilli. E quello che qui chiameremmo il punto sulle indagini per gli attacchi del 6 gennaio 2021. "Di cosa parlare stasera a cena" è una newsletter quotidiana del Foglio, per sapere quello che succede nel mondo. Ci si iscrive qui (ed è gratis) Le tre "cose" principali Fatto #1 La situazione in Kazakistan, tra possibili interventi dall’esterno, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Anche se quello di Donald Trump e della sua mutevole fazione è un colpo di stato anomalo, al rallentatore, non dove per questo rendere meno capaci di reagire. Alla lentezza studiata, alla gradualità, dell’azione eversiva trumpiana risponde Joe Biden con i toni giusti. Ma, appunto, per l’America attaccata alla sua tradizione costituzionale e ai diritti della democrazia si tratta ora di saper tenere il passo di questi, senza sottovalutare mai la loro azione, anche quando sono apparentemente tranquilli. E quello che qui chiameremmo il punto sulle indagini per gli attacchi del 62021. "Di cosa parlare stasera a cena" è una newsletter quotidiana del Foglio, per sapere quello che succede nel mondo. Ci si iscrive qui (ed è gratis) Le tre "cose" principali Fatto #1 La situazione in Kazakistan, tra possibili interventi dall’esterno, ...

Advertising

EnricoTurcato : Trovare un “9”, di fretta, a gennaio, con tutti che sanno che stai cercando un “9” perché il tuo “9” si è già accor… - borghi_claudio : @stanzaselvaggia Direi dalla pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale di cui, ovviamente nessuno ha il testo… - piadibenedetto : Chiedo per mio cugino di campagna fanno l’obbligo vaccinale perché si prevede il picco a fine gennaio e parte dal 15 febbraio? - dukana2 : RT @viola23: Però mandiamoli a scuola in massa il 10 gennaio perché i migliori hanno deciso che niente si può fermare, tanto ci sono le fin… - ItalianKresser : RT @believeinmusic_: scusate ma oggi è il sei gennaio o il primo d’aprile perché questo è chiaramente un pesce d’aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gennaio Borsa Italiana Oggi 6 gennaio 2022: Ftse Mib a picco, Iveco la peggiore Clicca qui per aprire un conto demo con il broker eToro e imparare a fare pratica, è gratis Borsa Italiana oggi 6 gennaio 2022: i titoli più interessanti Come abbiamo già detto in precedenza, oggi 6 ...

Manila Nazzaro: 'Giustifico Katia Ricciarelli'/ 'Termini forti, ma c'è...' ... in un confessionale trasmesso nel daytime del Grande Fratello Vip 2021 del 5 gennaio, Manila ... Perché dietro a dei termini anche forti di Kati c'è comunque un pensiero molto profondo che parla di: ...

Cosa sta succedendo in Kazakistan, e perché? Corriere della Sera Clicca qui per aprire un conto demo con il broker eToro e imparare a fare pratica, è gratis Borsa Italiana oggi 62022: i titoli più interessanti Come abbiamo già detto in precedenza, oggi 6 ...... in un confessionale trasmesso nel daytime del Grande Fratello Vip 2021 del 5, Manila ...dietro a dei termini anche forti di Kati c'è comunque un pensiero molto profondo che parla di: ...