Ora il padre di Djokovic paragona suo figlio a Gesù: “Crocifisso, umiliato e messo in ginocchio” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si moltiplicano i messaggi di solidarietà per Novak Djokovic: dopo i suoi sostenitori accorsi sotto l’hotel dove sta aspettando di conoscere l’esito del ricorso presentato contro la decisione di estrometterlo dagli Australian Open, a distanza arriva il messaggio di suo padre, Srdjan, che lo ha addirittura paragonato a Gesù. “Mio figlio è un idolo, la luce in fondo a un tunnel di fronte all’oligarchia politica occidentale che si crede che il mondo sia suo”. Djokovic è stato “Crocifisso come Gesù Cristo, umiliato e messo in ginocchio”. In mattinata lo aveva definito “Spartacus” e “leader del mondo libertario”. Una santificazione di fatto del tennista numero uno al mondo, coinvolto in quello che i suoi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si moltiplicano i messaggi di solidarietà per Novak: dopo i suoi sostenitori accorsi sotto l’hotel dove sta aspettando di conoscere l’esito del ricorso presentato contro la decisione di estrometterlo dagli Australian Open, a distanza arriva il messaggio di suo, Srdjan, che lo ha addiritturato a. “Mioè un idolo, la luce in fondo a un tunnel di fronte all’oligarchia politica occidentale che si crede che il mondo sia suo”.è stato “comeCristo,in”. In mattinata lo aveva definito “Spartacus” e “leader del mondo libertario”. Una santificazione di fatto del tennista numero uno al mondo, coinvolto in quello che i suoi ...

