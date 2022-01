Nucleare green? Non è ambientalismo, ma geopolitica (Di giovedì 6 gennaio 2022) Finirà il Nucleare nella famigerata tassonomia dell’Unione Europea che lo classifica come energia verde? Se così fosse, finanziamenti in arrivo per l’atomo e, soprattutto, la possibilità di usufruire dei green bond, la finanza agevolata che veicola investimenti verso una determinata fonte energetica, se ritenuta ecocompatibile. Diciamo subito che di verde, in ballo, ci sono solo le etichette, ma qui è tutta politica e geopolitica a determinare le preferenze. Energia verde è la sola che sfrutta esclusivamente fonti rinnovabili, come vento, solare, maree. Il Nucleare non produce Co2, eppure il problema delle scorie nucleari non è di facile gestione. In Italia, i rifiuti radioattivi dei nostri impianti dismessi a seguito del referendum dell’87 sono una tragicommedia che si trascina da anni. Sogin ha da poco avviato la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Finirà ilnella famigerata tassonomia dell’Unione Europea che lo classifica come energia verde? Se così fosse, finanziamenti in arrivo per l’atomo e, soprattutto, la possibilità di usufruire deibond, la finanza agevolata che veicola investimenti verso una determinata fonte energetica, se ritenuta ecocompatibile. Diciamo subito che di verde, in ballo, ci sono solo le etichette, ma qui è tutta politica ea determinare le preferenze. Energia verde è la sola che sfrutta esclusivamente fonti rinnovabili, come vento, solare, maree. Ilnon produce Co2, eppure il problema delle scorie nucleari non è di facile gestione. In Italia, i rifiuti radioattivi dei nostri impianti dismessi a seguito del referendum dell’87 sono una tragicommedia che si trascina da anni. Sogin ha da poco avviato la ...

