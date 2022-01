Nicole Selvaggio morta a 24 anni: tragico incidente per l’infermiera (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una ragazza molto giovane, Nicole Selvaggio, morta a 24 anni: tragico incidente per l’infermiera, che andava al lavoro. Si chiamava Nicoletta Selvaggio, per tutti Nicole, aveva solo 24 anni e stava andando al lavoro: è lei l’ultima vittima della strada nel nostro Paese. La ragazza era Infermiera ed era iscritta all’OPI di Barletta – Andria – Trani. Lavorava nel Servizio 118 dell’ASL di Foggia. Benvoluta da tutti, era diretta appunto sul luogo di lavoro quando ha incontrato la morte. Nicole Selvaggio, infatti, stava andando al Presidio Emergenza Territoriale di Cerignola, dove era di stanza, quando per cause ancora tutte da accertare ha avuto un ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una ragazza molto giovane,a 24per, che andava al lavoro. Si chiamavatta, per tutti, aveva solo 24e stava andando al lavoro: è lei l’ultima vittima della strada nel nostro Paese. La ragazza era Infermiera ed era iscritta all’OPI di Barletta – Andria – Trani. Lavorava nel Servizio 118 dell’ASL di Foggia. Benvoluta da tutti, era diretta appunto sul luogo di lavoro quando ha incontrato la morte., infatti, stava andando al Presidio Emergenza Territoriale di Cerignola, dove era di stanza, quando per cause ancora tutte da accertare ha avuto un ...

Advertising

zazoomblog : Nicole Selvaggio morta a 24 anni: tragico incidente per l’infermiera - #Nicole #Selvaggio #morta #anni: - advgiornalista : RT @AssoCare: Infermiera del 118 muore in incidente stradale mentre si reca a lavoro: il cordoglio della ASL Foggia. Questa mattina, una g… - AssoCare : Infermiera del 118 muore in incidente stradale mentre si reca a lavoro: il cordoglio della ASL Foggia. Questa matt… - advgiornalista : RT @AssoCare: Non ce l'ha fatta Nicoletta Selvaggio, Infermiera del 118. E' deceduta a 24 anni a causa di un bruttissimo incidente stradale… - AssoCare : Non ce l'ha fatta Nicoletta Selvaggio, Infermiera del 118. E' deceduta a 24 anni a causa di un bruttissimo incident… -