Milan-Roma 3-1, tris rossonero e Mourinho ko (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Milan conquista un successo importante a San Siro per 3-1 sulla Roma superando una situazione alquanto problematica tra Covid e Coppa d’Africa. I rossoneri calano il tris firmato da Giroud, Messias e Leao con una Roma che regala due gol e due uomini, con le espulsioni di Karsdorp e Mancini nella ripresa. Di Abraham la rete giallorossa che ha comunque creato molto, ma il portiere rossonero Maignan si è superato in più di un’occasione. Con il successo, i rossoneri di Pioli si portano a 45 punti a -1 dall’Inter che però deve recuperare la sfida con il Bologna, mentre i giallorossi di Mourinho restano fermi a 32 punti. Partenza da brividi per la Roma a San Siro. Già al 4? Theo Hernandez calcia al volo col sinistro da fuori area e trova la grandissima risposta di Rui ... Leggi su funweek (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilconquista un successo importante a San Siro per 3-1 sullasuperando una situazione alquanto problematica tra Covid e Coppa d’Africa. I rossoneri calano ilfirmato da Giroud, Messias e Leao con unache regala due gol e due uomini, con le espulsioni di Karsdorp e Mancini nella ripresa. Di Abraham la rete giallorossa che ha comunque creato molto, ma il portiereMaignan si è superato in più di un’occasione. Con il successo, i rossoneri di Pioli si portano a 45 punti a -1 dall’Inter che però deve recuperare la sfida con il Bologna, mentre i giallorossi direstano fermi a 32 punti. Partenza da brividi per laa San Siro. Già al 4? Theo Hernandez calcia al volo col sinistro da fuori area e trova la grandissima risposta di Rui ...

