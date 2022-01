Marchetti: “Insigne resterà fino a giugno. So una cosa sul protocollo” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, è intervenuto il giornalista di Sky Luca Marchetti. Ecco quanto riportato: “L’operazione Insigne è per giugno. Non vuole scappare, vuole onorare il suo contratto col Napoli fino alla fine. Ha fatto una scelta relativa al fatto che quello che gli offriva il Napoli non bastava. Sul discorso della fascia non entro, Koulibaly è un grande calciatore ma se lo spogliatoio ha scelto che il capitano è Lorenzo rimane lui” Serie A, Covid-19Marchetti: “protocollo non valido da oggi” Il giornalista ha anche commentato la difficile situazione in cui si trova la Serie A, travolta dall’emergenza Covid:“Il campionato secondo me è falsato, ma ad un livello totalmente randomico, per cui nessuno può lamentarsi. Io sono per ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, è intervenuto il giornalista di Sky Luca. Ecco quanto riportato: “L’operazioneè per. Non vuole scappare, vuole onorare il suo contratto col Napolialla fine. Ha fatto una scelta relativa al fatto che quello che gli offriva il Napoli non bastava. Sul discorso della fascia non entro, Koulibaly è un grande calciatore ma se lo spogliatoio ha scelto che il capitano è Lorenzo rimane lui” Serie A, Covid-19: “non valido da oggi” Il giornalista ha anche commentato la difficile situazione in cui si trova la Serie A, travolta dall’emergenza Covid:“Il campionato secondo me è falsato, ma ad un livello totalmente randomico, per cui nessuno può lamentarsi. Io sono per ...

