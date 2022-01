Luca Ward | la malattia della figlia e la forza della moglie Giada Desideri | “E’ stata lei il capofamiglia”

(Di giovedì 6 gennaio 2022), laalla quale è legato dal 2013. Dalla loro unione sono arrivati i figli Lupo e Luna. I due sono insieme dal 2006 poco tempo tempo che si era chiuso il matrimonio tra il doppiatore di Russell Crowe a la prima, Claudia Razzi. Oggi l’attore attualmente impegnato a teatro con Mamma Mia! sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14 su Raiuno. Il primo incontro traavviene sul set e da quel momento non si sono più separati. La coppia successivamente ha avuto due figli Lupo e Luna e dopo sette anni d’amore si è unita in matrimonio nel luglio 2013 con una cerimonia in Campidoglio. Il noto doppiatore e l’attrice hanno dovuto ...

, ospite oggi negli studi del programma di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, è sposato con Giada Desideri. "Sono sposato e innamorato pazzo di Giada " aveva spiegato lo stesso doppiatore e ...